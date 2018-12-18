/ Челябинским активистам обеспечат безопасность при проверке предприятий

Борис Дубровский пообещал обсудить с силовиками возможную поддержку общественников.

В рамках встречи с представителями общественных экологических движений, губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил вопросы безопасности инспекторов, выезжающих на фиксацию нарушений у предприятий.

Михаил Махов и Евгений Маленкин, представители движения «АнтиСМОГ» рассказали о том, что общественный инспектор, который приходит на предприятие, чтобы осуществить фото- и видеосъёмку и составить протокол, нередко подвергается опасности. Охрана организации может не только отобрать оборудование, но и применить физическую силу к человеку.

Губернатор пообещал поднять этот вопрос на очередном совещании с правоохранительными органами, чтобы активистам была обеспечена безопасность во время рейдовых мероприятий.

Виталий Курятников, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области, подтвердил, что существует проблема оперативного доступа для экологических активистов и надзорных органов на территории предприятий. Активисты попросили Бориса Дубровского оказать содействие в решении этого вопроса и вынести его на рассмотрение подгруппы «Экология» рабочей группы Госсовета.