В Челябинской области отменены заезды в санатории для людей старше 65 лет

Не работают и учреждения по линии соцзащиты.

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В Челябинской области отменены заезды в санатории по линии соцзащиты. Также не работают учреждения, занимающиеся оздоровлением людей старше 65 лет. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Свою работу по-прежнему продолжают частные санатории, но в их отношении отработаны все необходимые меры.



«Коммерческие санатории у нас продолжают работать, но здесь тоже все алгоритмы есть, мы их отрабатывали ещё в начале эпидемии. У нас все санатории прикреплены к медицинским организациям, выстроена маршрутизация пациентов в случае необходимости, все алгоритмы в санаторных учреждениях отработаны, для того чтобы купировать вдруг те случаи заболевания, которые будут возникать»,— сообщила Ирина Гехт.

Добавим, по официальной статистике министерства здравоохранения Челябинской области, число больных COVID-19 на Южном Урале приближается к 19 000 человек. На сегодня оно составляет 18 975 заболевших. Суточный прирост составил 123 человека. Всего от заболевания вылечились 14 409 человек, из которых 42 — за прошедшие 24 часа.