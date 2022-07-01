«В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», — говорят в ведомстве.
Те же тенденции отмечают по всему миру. И нового подъема заболеваемости этим летом эксперты не ждут.
С марта 2022 года в России сняты санитарные ограничения для различных отраслей экономики, отменены отдельные противоэпидемические меры в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи.
«Сейчас Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — замечают в Роспотребнадзоре.
Однако при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий могут возобновить.
В Челябинской области масочный режим отменили с 1 июня 2022 года, а обязательную вакцинацию от ковида по эпидпоказаниям — 6 июня.
За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 89 положительных результатов, среди заболевших есть шесть школьников.