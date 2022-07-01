Роспотребнадзор РФ отменил все антиковидные ограничения

Заболеваемость идет на спад последние четыре месяца

В России снимают все антиковидные ограничения. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

«В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно»,

— говорят в ведомстве.

Те же тенденции отмечают по всему миру. И нового подъема заболеваемости этим летом эксперты не ждут.

С марта 2022 года в России сняты санитарные ограничения для различных отраслей экономики, отменены отдельные противоэпидемические меры в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

«Сейчас Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер»,

— замечают в Роспотребнадзоре.