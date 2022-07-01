За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 89 положительных результатов, среди заболевших есть шесть школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 334 тысячи 737 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 1 июля, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 143 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 324 тысячи 33 южноуральца. Продолжают лечение 1611 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9952 человек.
Между тем Роспотребнадзор снимает антиковидные ограничения в РФ.
Челябинский эпидемиолог оценил вероятность локдауна из-за оспы обезьян. Александр Выгоняйлов сравнил инфекцию с коронавирусом.