В Челябинской области 89 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1611 южноуральцев

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 89 положительных результатов, среди заболевших есть шесть школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 334 тысячи 737 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 1 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 143 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 324 тысячи 33 южноуральца. Продолжают лечение 1611 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9952 человек.

Между тем Роспотребнадзор снимает антиковидные ограничения в РФ.

Челябинский эпидемиолог оценил вероятность локдауна из-за оспы обезьян. Александр Выгоняйлов сравнил инфекцию с коронавирусом.