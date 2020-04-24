Роспотребнадзор разработал схему снятия ограничений с различных компаний

Подробные инструкции есть и для заведений общепита.

Послушать 00:00

Роспотребнадзор РФ разработал схемы, по которым компании из разных сфер деятельности могут возобновить свою деятельность. Например, для открытия кафе после отмены ограничительного режима.

Таким образом, в режиме самоизоляции кафе могут работать только в формате доставки и еды на вынос. В режиме отмены самоизоляции могут открыться небольшие кафе до 10 человек. Во время режима стабилизации работают кафе вместимостью до 20 человек. Когда в регионе не останется зараженных, кафе смогут работать в штатном режиме, соблюдая санитарные нормы.

Кроме того, Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе автосервисов, ателье, прачечных и химчисток, салонов красоты и парикмахерских, а также непродовольственных магазинов. Например, перед открытием любого заведения, необходимо провести генеральную уборку с дезинфицирующими средствами. Обеспечить пространство для того, чтобы держать социальную дистанцию, обеспечить клиентов антисептическими средставми, а также соблюдать остальные профилактические меры.