Из-за коллективного заболевания коронавирусом закрыли на карантин целый отдел полиции в Миассе

Служебную нагрузки распределили между полицейскими других отделов.

Послушать 00:00

В Миассе очаг заражения в отделе полиции продолжает приносить новых заразившихся коронавирусной инфекцией. О том, что появились новые контактные заболевшие, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Шесть новых подтвержденных случаев в ОВД „Южный“ в городе Миасс за последние сутки», — подчеркнул глава региона.

Сотрудники отдела в данный момент находятся под наблюдением медиков из медсанчасти ГУ МВД России. Здание ОВД «Южный» обрабатывается дезинфицирующими средствами.

«Можем сказать, что по предварительной информации, все, кто был заражен, заразились контактными способами», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Служебную нагрузку распределили между личным составом ОМВД России по Миассу и отделом полиции «Северный».