Роспотребнадзор проконсультирует южноуральцев с положительным тестом на COVID-19 о дальнейших действиях

Ведомство открыло горячую линию по вопросам оформления постановлений об изоляции.

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В Челябинской области Управление Роспотребнадзора открыло горячую линию, по телефону которой могут обратиться жители региона, интересующиеся вопросами оформления постановлений об изоляции.

Из медицинских учреждений региона в ведомство поступает информация о зараженных новой коронавирусной инфекцией, после чего специалистами проводится эпидемиологическое расследование очага. Таким образом устанавливаются лица, контактировавшие с заболевшим.

«В соответствии со статьей 51 федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ („О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“) и санитарных правил 3.1.3597-20 „Профилактика новой коронавирусной инфекции“ главным государственным санитарным врачом в отношении таких лиц выносится постановление об изоляции на 14 дней, которое доставляется по месту нахождения контактных и вручается под роспись», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Южноуральцам с положительным результатом, самостоятельно сдавшим тест в лабораториях, нужно обратиться в медицинское учреждение для того, чтобы диагноз был установлен.

Проконсультироваться по вопросам оформления постановлений о самоизоляции можно с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:00 (с 12:00 до 13:00 — обед) по номерам: 8(351) 263-43-27, 8(351) 263-38-77, 8(351) 263-08-13.