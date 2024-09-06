Почему ребенка настигает синдром 7 сентября

В этот период дети обычно заболевают

«Синдром 7 сентября» — неформальный термин, позволяющий врачам характеризовать происходящее с детьми в начале учебного месяца. Понятие включает в себя ушедший восторг от встречи с друзьями к концу первой недели в школе, появление усталости от непривычной после продолжительного летнего отдыха нагрузки и возникающие на этом фоне болезни.

«Возращение после летних каникул в школы и детские сады, где дети проводят много времени вместе в закрытых помещениях, повышает риск распространения различных инфекций. Смена времени года, выраженные колебания температуры воздуха в течение дня, когда погодные условия могут способствовать переохлаждению детей, и порой возникающая сложность с поддержанием соответствующего нормам микроклимата в учебных и жилых помещениях также повышает вероятность заболевания», — объясняет педиатр Детской городской клинической больницы № 8 Челябинска Анастасия Шуляева.

На состоянии здоровья отражается и другой режим дня — летом дети имеют возможность больше спать и отдыхать, а с наступлением осени приходится рано вставать, проводить много времени в школе и выполнять домашние задания, что лишает определенной личной свободы, повышая перечень обязанностей.

«Резкое изменение режима дня вызывает стресс, а невозможность сразу мгновенно адаптировать распорядок под возросшие потребности приводит к утомлению», — отмечает врач.

Еще сильнее ребенок может переживать, когда он не просто вернулся к урокам, а ему предстояла смена детского сада на школу, случился переход в новый класс или к предметному обучению — ответственность растет, а вместе с ней увеличиваются беспокойство и тревога, что тоже сказывается на общей устойчивости организма к различному действию патогенных факторов, а также провоцирует обострение хронических заболеваний.

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