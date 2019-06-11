/ Роспотребнадзор хочет запретить уничтожать пригодную для употребления еду

Служба также выступила с целым рядом других предложений.

Уничтожать пригодную для употребления еду хотят запретить в Роспотребнадзоре. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, которые были подготовлены по запросу Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает Life. ru.

Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, которые пригодны для употребления в пищу. — поясняется в документе.

Помимо этого Роспотребнадзор выступил с целым рядом других предложения. Среди них законодательное определение порядка использования пищевых отходов и невостребованных продуктов как источников биоэнергетики и поэтапное сокращение производства пластиковых одноразовых пакетов для розничной торговли. Отдельные виды тары и упаковки в службе планируют сделать обязательными для многократного использования. А стимулирование за применение многоразовой тары и саморазрушающихся материалов хотят закрепить юридически.