Роспотребнадзор дал новые рекомендации для графика школьника

На домашние задания должно отводиться не более 3,5 часа

Роспотребнадзор утвердил Методические рекомендации по оптимизации учебной нагрузки в школах. В документе сообщается о том, как организовать урок так, чтобы дети не переутомлялись, а также как вообще организовать режим дня школьника, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Например, урок предлагается делить на три этапа: врабатывание, период наиболее высокой умственной работоспособности и период утомления. На период врабатывания рекомендуется отводить 7—10 минут. В это время можно повторить пройденный материал или проверить домашнее задание. Период наиболее высокой умственной работоспособности длится около 30 минут. В это время рекомендуется излагать новый материал и проводить различные работы. Период утомления — это последние 5—7 минут урока, когда школьники уже устают и начинают отвлекаться. В этот период рекомендуется давать домашнее задание.

На переменах лучше всего организовывать активный отдых, в том числе на свежем воздухе. Продолжительность перемен рекомендовано устанавливать с учетом имеющихся условий для такого отдыха.

Что касается продолжительности выполнения домашних заданий, то эксперты рекомендуют отводить на них до часа в первом классе, до 1,5 часа — в 2—3-х классах, до двух часов — в 4—5-х классах, до 2,5 часа — в 6—8-х классах и до 3,5 часа — в 9—11-х классах.

Дополнительные занятия рекомендуется планировать в дни с наименьшим количеством обязательных уроков, а их продолжительность не должна составлять более двух часов.

В целом режим дня школьника должен быть составлен так, чтобы у него было достаточно времени для чередования всех необходимых компонентов жизнедеятельности: сна, приемов пищи, учебы, физической активности и свободной деятельности по его личным интересам. Особое внимание эксперты уделяют сну: у детей в возрасте от 7 до 10 лет он должен составлять не менее 10—11 часов, у детей в возрасте от 11 до 14 лет — 9—10 часов, у подростков в возрасте от 15 до 17 лет — 8,5—9 часов. Соблюдать установленный режим дня рекомендуется не только в будние дни, но и в выходные, и во время каникул.