Роспотребнадзор Челябинской области признал непригодной воду из двух купелей

Как провести таинство без вреда для здоровья?

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Управление Роспотребнадзора накануне праздника Крещения Господня провело анализ проб воды в установленных администрацией местах купания.

Проверке подверглись участки озер Первое и Смолино, и Шершневского водохранилища. Вода из Шершневского водохранилища соответствует санитарным нормам, места для купания определены в акватории микрорайона Сосновка на улице Красных казаков и на пляже «Западный» у Храма всех Святых.

«Качества воды, в местах установленных купелей на озере Смолино и на озере Первое не соответствует гигиеническим нормативам, в связи с этим рекомендуется ограничить купание в этих источниках», — информирует пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Дополнительно сотрудники ведомства напоминают ряд общих правил, которые нужно соблюдать при погружении в купель: окунаться можно только в специально оборудованных местах; запрещено употреблять алкоголь; перед погружением необходимо разогреться — сделать разминку, растереть тело; не нырять вперед головой — это может вызвать спазм сосудов головного мозга и потерю сознания; окунаться можно на 10-15 секунд, общее время пребывания в воде не должно превышать 1 минуты; после проруби необходимо вытереть тело и тепло одеться.

Перед посещением купели нужно удостовериться в отсутствии противопоказаний со стороны здоровья, также не рекомендуется купаться, детям, беременным и пожилым.