В Магнитогорске осветят платную купель

Это будет единственная оборудованная иордань в городе.

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В Магнитогорске в 2020 году на Крещение оборудуют единственную купель, которую сделают платной. Она будет расположена в акватории реки Урал на территории гребной базы. В этом году епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима принял решение освятить иордань.

«Традиционно в Магнитогорске было несколько купелей, но в этом году правильно оборудованная всего одна. На ней будут дежурить сотрудники МЧС и врачи. Поэтому епископом было принято решение освятить воду. Ранее мы этого не делали, потому что купель платная и многие говорили, что церковь зарабатывает на этом. Хотя рубим купель не мы, а другая организация», — сообщил сайту «Первый областной» секретарь епархии иерей Лев Баклицкий.

Священнослужители лишь освящают оборудованные купели в соответствии с церковными канонами.

Проход на территорию, где расположена купель, будет платным. Цена за вход для взрослого человека — 100 рублей, для ребенка от 10 и до 16 лет — 50 рублей.