Восемь выпускников из Челябинской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Это один из самых популярных предметов у школьников

Стали известны результаты единого госэкзамена по информатике и КТ в компьютерной форме. На высший балл в Челябинской области этот экзамен сдали восемь выпускников, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

«Второй год подряд экзамен по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме. У наших выпускников данный предмет по выбору пользуется популярностью. В этом году в нем приняли участие более 2,5 тысячи выпускников области. Ребята показали прекрасный результат: 8 выпускников получили максимальное количество баллов»,

— рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Для выпускника челябинского физико-математического лицея № 31 Геннадия Полякова этот экзамен стал вторым стобалльным. До этого молодой человек получил высший балл на ЕГЭ по математике профильного уровня. На ЕГЭ по русскому языку Геннадию не хватило до высшей отметки четыре балла.

«К экзамену по информатике я готовился только в школе, прорешивал варианты повышенной сложности. Алексей Леонидович Егоров и Татьяна Петровна Погодина внесли большой вклад в достижение такого результата. Задания показались для меня очень простыми, и ни одно не вызвало трудностей, поэтому экзамен мне удалось полностью закончить за 2,5 часа. Помог опыт спортивного программирования, которым я занимаюсь почти 2 года и постоянно участвую в олимпиадах. Выйдя с экзамена, я был уверен в 100 баллах и не особо волновался за результат»,

— признался Геннадий Поляков.

Минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов.