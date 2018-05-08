/ Челябинск намерен стать пионером экологической модернизации к саммиту ШОС

Власти разработали 300-страничный план по улучшению ситуации.

Вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков рассказал о мероприятиях, направленных на улучшение экологии после указа Президента. Ранее правительство региона уже провело масштабную работу по улучшению экологической ситуации на Южном Урале. Законопроект о сводных расчетах позволит решить вопрос о новых пересчетах предельно допустимых выбросов с промышленных предприятий.

Мы разработали комплексный план по основным крупным промышленным предприятиям для снижения негативного воздействия выбросов на окружающую среду. Этот план включает в себя не только мероприятия по модернизации производства и установке соответствующих фильтров. Также речь идет о том, что необходимо развивать дорожную сеть, озеленять эти города, чистить русла рек и заниматься вопросами благоустройства с учетом экологических требований. С учетом того, что в нашем городе будет проходить саммит ШОС, Челябинск должен выступить пионером в этой области. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Сегодня разработан ряд мероприятий, который включает в себя работу самих предприятий и региона. Комплексный план занимает более 300 страниц.

Напомним, после официального вступления в должность Президента Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем глава государства выделил приоритетные направления развития России. Среди ключевых вопросов оказалась и экология. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил принципиальную значимость документа для региона.