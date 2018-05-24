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/ Реку Миасс в Челябинске очистят ради саммитов ШОС и БРИКС

Реку Миасс в Челябинске очистят ради саммитов ШОС и БРИКС

Русло приведут в порядок к 2020 году.
сегодня в 15:59
  |  Общество

Масштабные преобразования ждут реку Миасс в Челябинске. Русло приведут в порядок к началу саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Работы намерены начать заблаговременно, до старта масштабных мероприятий. Об этом губернатор Борис Дубровский рассказал сегодня, 24 мая, на Петербургском международном экономическом форуме.

Мы планируем провести очистку реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Понятно, что очистки требует все русло реки, которое находится на территории города. Поймем, как это работает, проведем все проектные и согласовательные моменты, сделаем все качественно и будем продолжать эту работу на постоянной основе. — цитирует ТАСС Бориса Дубровского.

Такое решение губернатор объяснил желанием оставить хорошие впечатление о городе у всех делегаций, которые прибудут на саммиты. Также среди важных аспектов названо создание комфортной среды для жителей города.

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