Ревнивец из Челябинска пытался застрелить жителя Екатеринбурга

Мужчину разыскивают правоохранительные органы.

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Жителя Челябинска разыскивают правоохранители по подозрению в покушении на убийство. Уголовное дело по данной статье было возбуждено следственным комитетом по Свердловской области. В Екатеринбурге 29-летний челябинец находился в квартире своей знакомой. В помещении кроме него находился еще один мужчина. Именно в него и выстрелил челябинец. По предварительным данным, причиной стала ревность.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса „покушение на убийство“ — ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ», — сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Пострадавший мужчина остался жив. Подозреваемого разыскивают, по факту происшествия проводится проверка и сбор доказательной базы.