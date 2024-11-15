Росавиация продлила допуски авиакомпаниям на рейсы «Челябинск-Самарканд»

В настоящее время полетов в этом направлении нет

Росавиация продлила допуски авиакомпаниям на рейсы «Челябинск-Самарканд». При этом в настоящее время полетов в этом направлении не осуществляет ни один авиаперевозчик. Приказ Росавиации размещен на официальном сайте.

Допуски продлены для авиакомпаний «Уральские авиалинии», Red Wings, «Северный ветер», «Сибирь» (рейсы из Магнитогорска). Однако продление допуска не гарантирует осуществление регулярных авиарейсов в данном направлении.

Решение принимается на уровне каждой авиакомпании, исходя из рентабельности данных направлений. Допуски выданы до конца лета 2027 года.

Отметим, что турпоток в Узбекистан с января по август 2024 года составил более 5 миллионов человек (+16,5% к аналогичному уровню прошлого года). Наибольшей популярностью страна пользуется у жителей соседних государств — Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана.