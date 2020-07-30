О снятии ограничений на въезд из Великобритании, Турции и Танзании рассказали южноуральцам

Только граждане или обладатели вида на жительство смогут прибыть рейсами из этих стран.

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Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией с 1 августа. Однако правила изменились. Например, справка с отрицательным результатом на коронавирус не требуется. А вот заполнить анкету, где нужно оставить личные данные, адрес и сообщить о наличии или отсутствии симптомов COVID-19, необходимо.

Жители России, которые возвращаются из-за границы, должны заполнить специальную форму на Госуслугах, а также загрузить результаты теста на COVID-19 в течение трех дней.

«Оформить приглашение на въезд в Российскую Федерацию можно посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг либо обратившись в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Управление открыто с понедельника по субботу по адресу: улица 3 Интернационала, дом 116, кабинет 1. Список необходимых документов можно найти на сайте ГУ МВД России по Челябинской области, в разделе «Государственные услуги». Справочная информация по телефонам: 8 (351) 239-08-15, 239-08-05, 239-08-77.