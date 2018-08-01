/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 11-летнему Роме восстановиться после удара ломом по голове

Мальчик по ночам стонет от боли.

11-летний Роман Куликов из Южноуральска нуждается в помощи. В марте 2018 года мальчик попал под руку агрессивного молодого человека. Во время прогулки на Рому и его товарища налетел 20-летний парень. Он хотел самоутвердиться за счет младших мальчиков с помощью металлического лома.

Удар пришелся по голове 11-летнего южноуральца. Он оставил след глубиной 13 сантиметров. Ребенка экстренно госпитализировали сначала в южноуральскую больницу, а вскоре — в Челябинск. Здесь за него взялись опытные нейрохирурги. Операция длилась больше 5 часов. За это время врачи сделали невозможное. Им удалось восстановить целостность черепа.

Как потом сказали нейрохирурги, мы оказались в нужном месте в нужный момент. Главный врач был на месте. Когда Ромку доставили в реанимацию, он сказал, что сделает еще два вздоха и умрет. Ему разобрали головенку по частям. Сначала нам ничего не говорили, у него мозг сузился до маленьких размеров. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Наталья Медведева.

Сейчас у мальчика острый период реабилитации, он продлится еще минимум 8 месяцев. За Ромой наблюдают врачи. Мальчик испытывает проблемы с речью, он не может быстро произносить слова. Из-за этого Рома сильно переживает.

Посттравматический синдром сильно осложняет жизнь ребенка. Как рассказывает мама мальчика, по ночам он кусает руки и стонет от боли. Ему прописаны лекарства и специальное лечение, лечебная физкультура. При этом Рома стремится к своим сверстникам, старается делать все наравне с ними. Мальчик мечтает стать полицейским и бороться с хулиганами.

Если вы хотите помочь Роме, отправьте СМС на номер 7522. В тексте сообщения укажите слово «Родная» и через пробел сумму. Ее спишут с вашего мобильного счета. Операция доступна с номеров операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 и Йота. Если потребуется подтвердить платеж, нужно это сделать. Только тогда средства поступят на счет.