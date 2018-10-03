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Медиахолдинг ОТВ просит помочь Владу Иванову победить ДЦП

На курс реабилитации нужно собрать 60 000 рублей.
сегодня в 13:59
  |  Общество

Сегодняшний герой «Добрых сред» — Влад Иванов. С 9 месяцев мальчик стал терять все двигательные навыки, перестал сидеть и стоять. Мальчику поставили диагноз ДЦП. Влад вместе с мамой прошел курс реабилитации в центре «Дети индиго». Массаж, ЛФК, занятия с нейропсихологом и другие современные методы лечения положительно повлияли на состояние Влада.

Он начал сидеть самостоятельно, ходить с поддержкой, научился кушать сам. До лечения мальчик только ползал и сидел с опорой. — рассказала мама Влада Алия Иванова.

По словам родных, мальчик как будто заново научился познавать мир. Лечение дает волшебный эффект, но, чтобы не потерять результаты, его нужно проводить вплоть до взрослого возраста.

Врачи считают, что достаточно восстановить работу вестибулярного аппарата, тогда Влад сможет ходить сам без поддержки. Для этого нужен еще один курс реабилитации стоимостью 60 000 рублей. Эта сумма неподъемна для родителей, ведь у них есть еще и годовалая дочь, а работает в семье только муж. Помочь Владу может каждый неравнодушный клиент Сбербанка. Для этого нужно отправить смс на номер 900, в начале указать слово «Феникс» и сумму через пробел (пример: Феникс 500), сумма спишется с банковской карты Сбербанка, привязанной к мобильному телефону. Даже небольшое пожертвование может изменить судьбу маленького Влада.

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