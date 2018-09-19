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Медиахолдинг ОТВ просит помочь Маше и Саше справиться с генетическими заболеваниями

Брату и сестре необходимо пройти курсы реабилитации.
сегодня в 10:41
  |  Общество

Героями «Добрых сред» сегодня стали брат и сестра Маша и Саша Кузвесовы. У 9-летней Маши синдром Ретта, девочка плохо контролирует свои движения, не разговаривает, а также у нее бывают эпилептические приступы. Врачи говорили, что в три года Маша будет лежачим ребенком. Но, несмотря на это, девочка посещала детский сад, а сейчас ходит во второй класс.

Мама девочки Олеся отмечает, что развитию Маши очень помог курс реабилитации.

То, что сейчас с Машей происходит, это уже прогресс, это уже чудо. Маша может встать, сесть, у нее сохранный интеллект. — рассказала сайту «Первый областной» Олеся Кузвесова.

Второй ребенок Кузвесовых, 4-летний Саша, страдает аутизмом. Однако и врачи, и родные уверены, что мальчик может соцализироваться и догнать в развитии своих сверстников.

Все мы знаем, что аутизм — это уход в себя, это свой мир, из которого маленький человек не хочет выходить, ему там комфортно и безопасно. После первого курса лечения Саша стал более контактным, он стал смотреть в глаза, научился одеваться, раздеваться, не перебегает дорогу, как он это делал раньше. — продолжила Олеся Кузвесова.

Олеся — единственный кормилец в семье, и ей тяжело совместить работу и воспитание детей. На помощь приходит бабушка. И Саше, и Маше нужно постоянно проходить курсы реабилитации, чтобы не утратить полученные результаты.

Поэтому Олеся обратилась за помощью к читателям сайта «Первый областной». Сейчас, в первую очередь, занятия со специалистами нужны ее дочери. Курс реабилитации обойдется в 50 тысяч рублей. В семье таких денег нет. Собрать их может помочь каждый неравнодушный южноуралец, отправив смс на номер 3434. В начале сообщения необходимо указать слово «Феникс», через пробел сумму, которая спишется со счёта мобильного телефона. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.

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