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Часть троллейбусов Челябинска не выйдет на маршрут
Причина — ремонт дороги на улице Воровского.
/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в борьбе с болезнью всем паллиативным пациентам

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в борьбе с болезнью всем паллиативным пациентам

Малышам очень важно поддерживать здоровье на одном уровне.
сегодня в 16:14
  |  Общество

Героем «Добрых сред» сегодня стал не один малыш, а сразу все пациенты паллиативного отделения. Там наблюдают детей, у которых неизлечимые заболевания, как у Таисии Стариковой. Девочке сразу после рождения поставили диагноз ДЦП. Полностью излечить малышку врачи не смогут, но крайне важно поддерживать состояние здоровья на одном уровне. Для этого нужны курсы реабилитации и специальное питание. Иначе будет наблюдаться регресс.

За счет того, что питание резко нарушено, ребенок не растет, и даже те методики, которые можно бы было попробовать в реабилитации, ограничены тем, что маловесные, совершенно нет мышечной системы. И даже то, что можно сделать, из-за дефицита веса становится невозможно. — пояснила сайту «Первый областной» завотделением выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям ЧОКБ Наталья Тарасова.

Читатели сайта «Первый областной» уже собрали необходимую сумму для Таисии Стариковой несколько лет назад. Теперь девочке и другим пациентам отделения снова нужна помощь. Чтобы ее оказать, достаточно отправить смс на номер 7522. В тексте сообщения указать слово «Родная» и через пробел сумму. Ее спишут с мобильного счета. Если оператор попросит подтвердить платеж, необходимо это сделать. Только тогда средства поступят.

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