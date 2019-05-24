/ Расходы россиян на дорогие смартфоны увеличились

О росте спроса на гаджеты сообщили эксперты.

Расходы россиян на дорогие смартфоны растут. Об этом «Известиям» заявили представители крупных ритейлеров.

Так, по данным «Связного — Евросети», в 1 квартале этого года средний сек на данный вид гаджетов в России составил около 16,3 тысяч рублей. Это примерно на 7% больше, чем годом ранее.

Эксперты усматривают здесь, в том числе социальную составляющую -- погоню за престижем и демонстрационное потребление. Ради этого люди все чаще влезают в долги и покупают дорогие модели за 60−70 тыс. рублей в кредит. — сообщают «Известия».

При этом, как заявили в «М. Видео — Эльдарадо», падает спрос на самые бюджетные модели. Смартфоны дешевле 5 тысяч рублей в январе — марте 2019 года заняли 11,5% рынка против 17% в прошлом году и почти 30% - в 2017 году.