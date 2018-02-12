/ «Не боялся летать, но был готов ко всему». О погибших в авиакатастрофе рассказали их родные

В результате крушения Ан-148 погибли два выпускника южноуральского вуза.

49-летний Олег Курепов из Орска пять лет прожил в Челябинске, будучи студентом ЮУрГУ. Он учился на архитектурно-строительном факультете, а после окончания почти сразу переехал в Москву, где и обосновался. В родном городе у него остались отец и сестра, к которым он и летел злополучным рейсом.



Олег был человеком с потрясающим чувством юмора, высоким интеллектом и уникальной ответственностью перед любимыми и близкими людьми! Фундаментальный супруг, заботливый отец троих детей и дедушка уже троих внуков. Он обожал настольный теннис и в последние годы был погружен в природу, проводил на даче много времени, чтобы устраивать ботанический уют своей семье. Никогда не боялся летать, но всегда был готов ко всему, философски относясь к жизни и событиям на земле. — рассказала сайту «Первый областной» родственница погибшего Ольга.

Потрясением информация о крушении стала для дочери Олега Курепова. По словам ее мужа, об этом она узнала из новостей.

Но вот приходит любимая жена и говорит — Папа полетел в Орск, навестить деда, а сейчас передали, что какой-то самолёт упал при взлете из Домодедово. И ты начинаешь судорожно гуглить и понимаешь, что рейс такой всего один. Просматриваешь все новости по теме. Дозваниваешься на горячую линию, на которой все линии заняты. И потом находишь список… Ощущение нереальности происходящего все также не покидает и лишь час за часом, капля за каплей в душу проникает осознание, что мир рядом с тобой поменялся. Что где-то рядом вдруг образовалась пустота, не стало отца, не стало сына, не стало мужа, не стало друга. Пусть земля тебе будет пухом, Олег. — пишет зять погибшего Евгений Глариантов.

В день своего рождения из-за авиакатастрофы погиб 33-летний выпускник энергетического факультета ЮУрГУ Илья Ставский. Он летел в Орск, чтобы отметить праздник с родными, но до места назначения так и не добрался.

Илюша, как так… Час назад слышать твой голос и больше не услышать его никогда… Мы не верим. Ты всегда в наших сердцах! — пишут близкие погибшего.

Напомним, пассажирский Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Спасательная операция, проводившаяся на месте крушения, завершена. Сейчас сотрудники МЧС занимаются поисками тел погибших. Всего на борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

