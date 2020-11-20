Больничные и пособия на детей в Челябинской области начнут платить, минуя работодателя

Новая система расчетов стартует с января 2021 года.

С 2021 года в Челябинской области изменится порядок выплаты некоторых социальных пособий. Теперь их будут перечислять напрямую из кассы областного Фонда социального страхования (ФСС), минуя работодателя.

«Новый механизм выплат защитит людей, которые работают по трудовым договорам. Он гарантирует своевременное получение социальной поддержки независимо от финансового положения работодателя», — объяснили необходимость реформ в Челябинском отделении ФСС России.

Какие выплаты затронет реформа

Напрямую из Фонда социального страхования будут выплачивать:

— пособие по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием);

— пособие по беременности и родам;

— единовременное пособие при рождении ребенка;

— единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет;

— оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

Куда человеку перечислят деньги

Получатель пособия сможет сам выбирать, каким образом получить деньги. А предусмотрены три варианта:

— на карту «Мир»;

— на банковский счет;

— почтовым переводом.

Правда, есть ограничения.

«Отдельные выплаты можно получить только на карту „Мир“. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Пособие по временной нетрудоспособности гражданам, подвергшимся воздействию радиации в ходе технологических аварий. А также пособия по беременности и родам, если страховой случай наступил повторно течение двух лет», — поясняет пресс-служба Челябинского отделения ФСС России.

Причем на карту, говорят в ФСС, деньги поступят в два раза быстрее.

Как оформить пособие

Как и прежде, работник должен будет сдавать необходимые документы (больничные или справки о рождении малыша) своему работодателю. А дополнительно — сообщать реквизиты счёта, на который ему удобно получать деньги.

Работодатель обязан в течение пяти дней передать информацию в ФСС. А там в течение десяти календарных дней примут решение о назначении выплаты.

Кстати, работник сможет лично отслеживать начисление денег. В личном кабинете на сайте ФСС будет видно, когда бухгалтерия передала документы на выплату, сколько денег начислено и когда их перечислили. Также человек сможет получить справку о выплаченном пособии и справку 2-НДФЛ.