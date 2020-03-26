Родительские чаты снова начали заваливать фэйками

Челябинцам грозят штрафами за гуляющих без дела детей.

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Среди жителей Челябинской области через мессенджеры стали распространять сообщения о якобы готовящемся патрулировании школ и торговых центров. Целью назвали выявление детей и подростков, не соблюдающих карантин.

«В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом», — говорится в сообщении.

Однако это оказалось очередным фэйком. Информацию о том, что будут проводиться подобные рейды, в пресс-службе МВД региона не подтвердили.

Напомним, ранее обсуждался вопрос временного закрытия развлекательных заведений Челябинской области. Однако официально решение принято не было.