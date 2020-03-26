Около трёх тысяч соцработников будут доставлять лекарства и еду пенсионерам

За один день получено почти тысяча заявок.

Послушать 00:00

В Челябинской области уже введены серьёзные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Больше всего заболеванию подвержены пенсионеры, поэтому их настоятельно просят оставаться дома — для собственной безопасности.

Вместе с этим, многие пенсионеры потеряли возможность выходить в магазин или аптеку. Для этого министерство социальных отношений Челябинской области открыло горячую линию на подачу заявок, касающихся доставки лекарств и продуктов.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт отметила, что лишь за один день было обработано около 12 тысяч звонков. А заявок было оставлено около тысячи.

«Алгоритм действий мы отработали также с Минздравом. Пожилых людей разделили по двум категориям риска, ведь в данной ситуации важны и отягчающие заболевания. При необходимости также будет организован выезд врачей, если человек почувствует себя плохо», — рассказала Ирина Гехт.

Отметим, что также отрабатывается и частота доставок продуктов и лекарств. В основном, доставка нужна один раз в неделю. А самая максимальная зафиксированная частота — три раза в неделю.

На эти нужды в Минсоце было выделено почти две с половиной тысячи работников, ещё триста будут дополнительно привлечены из других организаций.

Все пенсионеры Челябинска, чтобы оставить заявку на доставку лекарств и продуктов могут обратиться на горячую линию по данным номерам:

Калининский район: 8-351-790-24-97;

Курчатовский район: 8-351-225-23-62;

Ленинский район: 8-351-256-36-46, 8-351-256-30-73;

Металлургический район: 8-351-735-69-36;

Советский район: 8-351-261-84-49, 8-351-261-85-78;

Тракторозаводский район: 8-351-775-49-54, 8-351-775-52-26 (в выходные дни);

Центральный район: 8-351-731-70-05.

По данным телефонам одинокие пожилые граждане могут обратиться с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. А после 16:00 и в выходные дни нужно обращаться по общему телефону «горячей линии»: 8-919-304-63-00.