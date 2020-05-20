Отменен приговор врача, помогавшего «откосить» призывникам от армии

Ранее Центральный суд назначил ему лишение свободы и штраф в 5 миллионов рублей.

Послушать 00:00

В декабре прошлого года Центральный районный суд Челябинска вынес приговор подполковнику медицинской службы и председателю военно-врачебной комиссии отдела военного комиссариата в Челябинске Олегу Максимову за получение взятки от призывников. Он выдавал им освобождение от армии.

Тогда он был признан виновным в своих деяниях, которые насчитывают 5 эпизодов. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, со штрафом в размере 5 миллионов рублей, а также лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в сфере призыва граждан на военную службу, на срок пять лет.

Но сегодня, 20 мая, Челябинский областной суд отменил данный приговор в отношении бывшего военного врача.

«Челябинский областной суд отменил приговор Центрального районного суда города Челябинска от 13 декабря 2019 года в отношении Олега Максимова в связи с нарушением уголовно-процессуального закона. Дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда», — сказано в заявлении областного суда.

Отмечается, что в областной суд обратился адвокат осужденного, который настаивал на отмене приговора.