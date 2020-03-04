В Магнитогорске будет работать горячая линия для родителей школьников. Все желающие могут сообщить о незаконном сборе денег в учебных заведениях, подать жалобу или получить консультацию.
Как сообщают в местной администрации, в школах и детских садах есть все необходимое, финансирование каждый год увеличивается. Закупают как учебники, так и инвентарь, мебель и оборудование для пищеблоков и медкабинетов.
Сдавать деньги родители могут лишь по собственному желанию, причем на нужды, не связанные с образовательным процессом.
О поборах можно сообщить на горячую линию. Звонки принимают по будням с 8.30 до 17.30, в пятницу — с 8.30 до 16.15 по телефонам:
— в дошкольных образовательных учреждениях 49-05-77;
— в общеобразовательных учреждениях 49-85-96;
— в учреждениях дополнительного образования 49-05-27.