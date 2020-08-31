Родители первоклассников узнали, как справиться со стрессом и помочь детям начать учебный год без проблем

Необычное родительское собрание организовала Евгения Майорова.

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В Челябинске прошло необычное родительское собрание. Уполномоченный по правам ребенка региона Евгения Майорова организовала его для родителей, чьи дети впервые в 2020 году пойдут в школу. Учебный процесс несет много стресса как для детей, так и для их родителей.

«Максиму 7 лет. Один школьник, пойдет в первый класс. Это очень волнительно для меня, потому что это новые лица, новые знакомые. Я думаю, что труднее всего морально подготовить себя и ребенка к школе», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ мама будущего первоклассника Елена Кузнецова.

Специально для того, чтобы подготовить родителей, на собрании с ними поработал психолог.

«Сейчас мы вместе с родителями выполняли упражнение, которое позволило вернуться им немного в детство. Побыть на позиции ученика. На позиции современного школьника. Это очень важно для современных детей, когда их понимают», — отмечает педагог-психолог Наталья Каваншид.

Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова отмечает, что перед предстоящими трудностями важно, чтобы родители были спокойны и могли успокоить и поддержать своих детей.

«С учетом того, что из-за санэпидрежима он будет особенным, мы слышим и видим, как много тревог у родителей. Сегодня мы поговорим о том, как справляться самим со стрессом, как помочь справиться с ним своему ребенку», — подчеркнула Евгения Майорова.

Пока родители разговаривали с психологом, для детей подготовили мастер-класс. Своими руками они украшали футболки, которые потом смогли забрать с собой. Позже, они смогли сделать гербы своих семей, которые будут придавать им уверенности в учебном году.

Как отметила Евгения Майорова, подобные встречи планируют проводить раз в месяц. Темы будет подбирать сама уполномоченный по правам ребенка, опираясь на вопросы, которые чаще всего тревожат родителей.