Замуправляющего делами губернатора Челябинской области ушёл в отставку

Алексей Текслер подписал соответствующий документ.

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В минувшую пятницу, 4 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об увольнении заместителя Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Александра Рукавишникова. В документе отмечается, что чиновник уволен по собственному желанию.

«... расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 4 сентября 2020 года по инициативе гражданского служащего, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона „О государственной гражданской службе Российской Федерации“»,— говорится в документе.

Отметим, Александр Рукавишников в течение нескольких лет координировал и контролировал работу Комитету ремонтно-строительных работ, Комитета инженерно-технического обеспечения, возглавлял сразу несколько комиссий, среди которых комиссия по списанию материальных запасов и по приёмке ремонтно-строительных работ, обеспечивал наличие строительных материалов и запасных частей при проведении работ и многое другое.

Кто займёт место замуправляющего делами губернатора и будет отвечать за строительство в Челябинской области пока неизвестно.