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/ Родители девочки, которую «забыли» в автобусе, не теряли дочь

Родители девочки, которую «забыли» в автобусе, не теряли дочь

Отец раскрыл обстоятельства переполошившей область истории.
сегодня в 17:24
  |  Общество

Наделавшая шумиху история о ребенке, которого якобы забыли в школьном автобусе в Троицком районе, оказалась раскрученной байкой из социальных сетей. Родители девочки, как оказалось, не имеют претензий ни к водителю автобуса, ни к сопровождающему.

В пятницу вечером я не успевал забрать ребенка в Березниках. Автобус приехал в 16:20, я созвонился с сопровождающей и предупредил, что не успеваю приехать из города. Я сам предложил им вернуться в школу, поскольку автобус этот школьный. Там они с дочерью могли подождать меня в помещении, чтобы не мерзнуть. Оттуда я и забрал дочь, буквально через полчаса после того, как автобус уехал из Березников. — рассказал сайту «Первый областной» отец «забытой» Софии Михаил Сортаков.

Однако в школе, куда привезли ребенка, рассказали, что девочку выводили из автобуса примерно через 20 минут после того, как автобус приехал. Педагоги заметили, что в закрытом транспорте кто-то есть, девочке открыли двери и привели в школу. Где была в это время сопровождающая, в школе не сообщили. Разбираться в том, что произошло, был ли оставлен ребенок в автобусе и кто виноват, будет районная администрация.

По данной ситуации проводится расследование, собираются объяснительные с водителя, сопровождающего, исполняющего обязанности директора. С тех, кто непосредственно отвечают за жизнь и здоровье наших детей. По итогам проверки виновные будут наказаны в соответствии с законом. — прокомментировала для сайта «Первый областной» начальник Управления по делам образования Ольга Михайловская.

Отметим, что девочка отлично себя чувствует. Когда ее забирал отец, она не была замерзшей или напуганной.

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