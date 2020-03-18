Весенние каникулы школьников продлятся три недели

Такой приказ дал министр просвещения РФ.

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В этом году весенние каникулы школьников будут дольше, чем обычно, в связи с распространяющейся коронавирусной инфекцией. Начнутся они уже в следующий понедельник, 23 марта, и закончатся спустя три недели. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы и доступ к электронным учебникам»,— цитирует ТАСС слова министра.

Несмотря на длительные каникулы, школы будут работать, поэтому, если вдруг родителям не с кем оставить учеников начальных классов, они могут отвести их в школу.

Кроме того, по сообщениям Роспотребнадзора, сдача ЕГЭ в досрочный период переносится на основной этап, который пройдёт в июне 2020 года. Приказ об изменении в расписании сдачи экзаменов уже направлен в министерство юстиции и, как только будет утверждён, сразу же разослан во все регионы России.

Напомним, в Москве и Московской области разрешили свободное посещение школ, а студентов перевели на дистанционное обучение. В Санкт-Петербурге также постепенно вводят дистанционное обучение для студентов. В Челябинской области в связи с тем, что случаев коронавируса не выявлено, власти решили не отправлять детей на карантин и не переводить студентов на дистанционное обучение. Однако всем образовательным учреждениям поручено подготовиться к такому переходу, а также усилить дезинфекцию помещений.