Школьников Челябинской области пока не отправляют на карантин

Однако всем образовательным учреждениям поручено подготовиться к возможному переходу на дистанционное обучение.

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Сегодня, 15 марта, в Челябинске собрали оперативный штаб по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. В ходе заседания представители Роспотребнадзора, Минобра и Минздрава Челябинской области приняли решение, вводить ли в образовательные учреждения региона карантинные меры.

«Пока мы решили, что учебный процесс должен продолжаться, потому что ситуация, в принципе, достаточно благополучная на сегодняшний день. Но при этом мы рекомендовали всем образовательным организациям отработать технологию дистанционного образования в случае, если такая потребность возникнет»,— рассказала сайту «Первый областной» первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Кроме того, в отношении студентов из Казахстана принято решение о переходе их на дистанционную форму обучения для того, чтобы они минимально передвигались через границу, где с завтрашнего дня будет введён режим чрезвычайной ситуации.

«Рекомендуется во всех муниципальных учреждениях усилить дезинфекцию, обрабатывать спецрастворами помещения. В ближайшее время все учреждения также закупят дистанционные термометры»,— добавила Ирина Гехт.

Таким образом, завтра, 16 марта, все школы, детские сады, университеты, колледжи и учреждения дополнительного образования будут работать в обычном режиме.

Напомним, ранее министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало всем школам перейти на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Московские школы уже перешли на свободный режим посещения указом мэра Москвы Сергея Собянина.