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/ Пенсионер борется за возвращение памятника герою войны, спрятанного в сарай местными властями

Пенсионер борется за возвращение памятника герою войны, спрятанного в сарай местными властями

Ветеран накопил 35 тысяч на плиту, собирая деньги на улице.
сегодня в 08:02
  |  Общество

91-летний Владимир Григорьев из поселка Кропачево Челябинской области увековечил память своего погибшего друга, фронтовика Петра Нурмухаметова. Местные власти «забыли» вписать имя героя войны на памятнике, поскольку формально боец Нурмухаметов призывался из Златоуста.

Ветеран за несколько лет накопил 35 тысяч на мемориальную плиту в память о товарище. Для этого он на улице пел военные песни. Позже плиту черного мрамора с именем героического земляка демонтировали с мемориала и заперли в сарай возле администрации, где она пролежала почти 3 года.

Памятники устанавливать на территории школы не допускается, и вообще по положению, принятому еще в 2006 году, надгробные памятники устанавливаются только над могилами. — пояснил председатель Совета депутатов поселения Кропачево Урал Зайнетдинов.

Не согласившиеся с инициативой пенсионера власти предложить другого решения проблемы не смогли. Тогда к ситуации подключился депутат Гослумы Владимир Бурматов.

Такие инициативы надо поддерживать, а не душить. Особенно накануне Дня Победы. Больше всего возмущает глухота тех людей, прямая обязанность которых — работать на благо жителей, беречь ветеранов, поддерживать хорошие инициативы. Эта невероятная ситуация никогда не должна повториться. Хочу заверить ветеранов Челябинской области, что мы всегда будем стоять на защите их прав и интересов. — заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Сейчас местные власти готовятся к установке памятника герою у мемориала.

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