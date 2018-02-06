/ «Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать

34-летняя женщина призналась в совершении преступления.

Следы удушения обнаружены на теле новорожденного ребенка, которого в эту субботу, 3 февраля, нашли в хозпостройках в Троицке. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в прокуратуре города. Тело передали в патологоанатомическое бюро, где и установили причину смерти. Предполагается, что троичанка родила мальчика прямо в хозяйственных постройках.

Установлена 34-летняя жительница города Троицка, которая родила этого ребенка. На учете по беременности она не состояла. Роды прошли в хозяйственных постройках. После этого она, приняв решение, что этот ребенок ей не нужен, перетянула его шею пуповиной и произвела удушение. — сообщил сайту «Первый областной» заместитель прокурора города Троицка Дмитрий Виноградов.

Женщина уже написала явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Известно, что у нее уже есть четверо детей, которые находятся в социальных приютах.

О том, что в хозпостройках обнаружили труп новорожденного, в дежурную часть сообщил аноним. Жители соседних домов рассказали сайту «Первый областной», что это могли быть новые арендаторы — горе-мать сменила место проживания сразу после происшествия, вскоре туда въехали другие жильцы. По словам соседей, старший сын подозреваемой должен был пойти в первый класс, но в школу его так и не определили, дети-близнецы так же не ходили в детский сад.

Напомним, о том, что в Троицке обнаружен труп новорожденного мальчика, стало известно накануне, 5 февраля. Изначально женщина настаивала на том, что родила ребенка мертвым, сообщали следователи.

