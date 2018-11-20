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/ Кавер-бэнд исправительной колонии собирает аншлаги

Кавер-бэнд исправительной колонии собирает аншлаги

Коллектив исполняет хиты прошлого и настоящего.
сегодня в 15:06
  |  Общество

Заключенные исправительной колонии № 6 в Копейске организовали собственную кавер-группу. Как рассказал заключенный Алексей Бердников, он не представляет своей жизни без гитары. Даже оказавшись в колонии, он мечтал продолжить играть на инструменте.

Люблю фьюжн, люблю джаз, тяжелую музыку. Вырос на «Металлике» и AC/DC. Поэтому шансон, точнее, блатняк — это очень далеко от меня. — рассказал сайту «Первый областной» заключенный исправительной колонии № 6 Алексей Бердников.

Коллектив получил имя «Группа лиц», а в его репертуаре — перепевки известных хитов. И если для мужской аудитории они исполняют песни Queen и Валерия Кипелова, то для девушек — «Руки вверх» и Сергея Лазарева.

Творческие начинания группы всячески поддерживает администрация исправительного учреждения. Говорят, музыкальному оснащению 6-й колонии позавидуют многие.

Занятие музыкой, творчеством помогает им и перенести наказание, которое получили, и является гарантией дальнейшего их исправления. Что выйдут полноценными людьми, а не теми, кем принято считать бывших осужденных. — отметил начальник воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Челябинской области Сергей Третьяков.

Сейчас «Группа лиц» готовится к новогоднему концерту. Участники группы говорят, что в прошлый раз в актовом зале колонии был аншлаг. Посетителей было так много, что даже стоять было негде.

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