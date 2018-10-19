Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.72 +0.32 75.57 -0.08
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ О нобелевских лауреатах с помощью музыки расскажут челябинцам

О нобелевских лауреатах с помощью музыки расскажут челябинцам

Челябинская филармония запускает литературно-музыкальный проект.
сегодня в 15:52
  |  Культура
Челябинская филармония расскажет горожанам о лауреатах Нобелевской премии в области литературы с помощью музыки. Новый проект будет состоять из пяти концертов, посвященных творчеству отечественных писателей-лауреатов Нобелевской премии — Ивана Бунина, Михаила Шолохова, Бориса Пастернака, Александра Солженицына и Иосифа Бродского.

Литературная часть концертов состоит из стихотворений, рассказов, эссе и дневниковых записей писателей и поэтов — нобелевских лауреатов России. Музыкальную линию концертов представят произведения Шопена, Брамса, Шостаковича, Рахманинова, Скрябина в исполнении филармонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Каждая из программ — своеобразный мини-спектакль, который вводит слушателя в мир избранных шедевров русской литературы. Концерты помогут осмыслить творчество нобелевских лауреатов через призму музыки, сценического искусства, художественного слова. — пресс-службе Министерства культуры Челябинской области.

Отметим, первый концерт пройдет уже 22 октября в 18:30. Посвящен он будет Михаилу Шолохову и роману «Тихий дон». Музыкальная часть программы представлена саундтреком к фильму Сергея Урсуляка «Тихий Дон» (2015), написанным композитором Юрием Красавиным.

Общество
Южноуральцы стали в два раза чаще платить через Сбербанк за школьное питание детей
сегодня в 17:29
Южноуральцы стали в два раза чаще платить через Сбербанк за школьное питание детей
Общество
Набережную возле филармонии ждет благоустройство
19.09.2018
Набережную возле филармонии ждет благоустройство
Культура
«Звездные воины» и «Пираты Карибского моря» исполнят на сцене челябинской филармонии
18.06.2018
«Звездные воины» и «Пираты Карибского моря» исполнят на сцене челябинской филармонии
Культура
26 абонементов на лучшие циклы концертов приготовила челябинская филармония
03.04.2018
26 абонементов на лучшие циклы концертов приготовила челябинская филармония
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Южноуральцы стали в два раза чаще платить через Сбербанк за школьное питание детей
сегодня в 17:29
Южноуральцы стали в два раза чаще платить через Сбербанк за школьное питание детей
Общество
Челябинские специалисты диагностировали редкое генетическое заболевание первыми в России
сегодня в 16:46
Челябинские специалисты диагностировали редкое генетическое заболевание первыми в России
Спорт
Золотоносная южноуральская команда по фитнес-аэробике снова заняла первое место
сегодня в 16:11
Золотоносная южноуральская команда по фитнес-аэробике снова заняла первое место
Культура
О нобелевских лауреатах с помощью музыки расскажут челябинцам
сегодня в 15:52
О нобелевских лауреатах с помощью музыки расскажут челябинцам
Происшествия
Охранника с огнестрельным ранением нашли на теплоэнергоцентрали
сегодня в 15:35
Охранника с огнестрельным ранением нашли на теплоэнергоцентрали
Общество
Российское образование за рубежом будут продвигать как бренд
сегодня в 14:59
Российское образование за рубежом будут продвигать как бренд
Происшествия
Труп мужчины выловили из реки Миасс
сегодня в 14:30
Труп мужчины выловили из реки Миасс
Происшествия
Грабившую пенсионеров женщину с ножом задержали полицейские в Челябинске
  
сегодня в 13:50
Грабившую пенсионеров женщину с ножом задержали полицейские в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6