/ О нобелевских лауреатах с помощью музыки расскажут челябинцам

Челябинская филармония запускает литературно-музыкальный проект.

Челябинская филармония расскажет горожанам о лауреатах Нобелевской премии в области литературы с помощью музыки. Новый проект будет состоять из пяти концертов, посвященных творчеству отечественных писателей-лауреатов Нобелевской премии — Ивана Бунина, Михаила Шолохова, Бориса Пастернака, Александра Солженицына и Иосифа Бродского.

Литературная часть концертов состоит из стихотворений, рассказов, эссе и дневниковых записей писателей и поэтов — нобелевских лауреатов России. Музыкальную линию концертов представят произведения Шопена, Брамса, Шостаковича, Рахманинова, Скрябина в исполнении филармонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Каждая из программ — своеобразный мини-спектакль, который вводит слушателя в мир избранных шедевров русской литературы. Концерты помогут осмыслить творчество нобелевских лауреатов через призму музыки, сценического искусства, художественного слова. — пресс-службе Министерства культуры Челябинской области.

Отметим, первый концерт пройдет уже 22 октября в 18:30. Посвящен он будет Михаилу Шолохову и роману «Тихий дон». Музыкальная часть программы представлена саундтреком к фильму Сергея Урсуляка «Тихий Дон» (2015), написанным композитором Юрием Красавиным.