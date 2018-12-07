/ Челябинку наказали за попытку продать невинность дочери

Женщину отправили в колонию решением суда.

В начале 2018 года двух челябинок поймали при попытке продать невинность 13-летней девочки. Две подруги, одна из которых мама девочки, хотела получить полтора миллиона рублей. Сначала осудили подругу-помощницу, теперь приговор вынесли матери. В Люблинском районном суде ее посчитали виновной в «Торговле несовершеннолетними, зависимыми от виновного».

Подсудимая признана виновной по пунктам «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ. Вину в произошедшем подсудимая не признала. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Люблинского райсуда.

Женщина окажется в колонии общего режима на 4,5 года. Ее подруге дали 3,5 года заключения.

Напомним, две женщины прилетели в Москву, чтобы продать невинность 13-летней девочки. За одну ночь в постели с «покупателем» была назначена цена в полтора миллиона рублей. Встречу им назначили уже сотрудники правоохранительных органов. Двух соучастниц задержали с поличным, еще одну посредницу удалось поймать через несколько дней. По предварительным данным, над девочкой, невинность которой пытались продать, взяли опеку родственники.