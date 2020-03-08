Полис ОСАГО начали оформлять по-новому

Теперь данные полиса каско можно будет вписать в документ ОСАГО.

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Сегодня, 8 марта, в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. Теперь водители могут вносить информацию о договоре каско на обратную сторону полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на Центральный Банк Российской Федерации.

Так, полис ОСАГО нового образца теперь должен включать в себя риски утраты, гибели или повреждения автомобиля, а срок его действия должен совпадать со сроком действия договора добровольного страхования. В противном случае, если срок действия ОСАГО истекает, то же самое происходит с полисом добровольного страхования. Кроме того, документ может предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы.

Таким образом, водителям можно будет не заключать договор добровольного страхования отдельно. Но от него будет возможно отказаться в любой момент, при этом расторгать договор ОСАГО не потребуется.

Известно, что документ нового образца доступен как в бумажном, так и электронном виде.