Робот «Фёдор» готовится к возвращению на Землю

На месте посадки его уже ждут уральские военные.

Послушать 00:00

Участники поисково-спасательной группы Центрального военного округа прибыли в Казахстан для обеспечения посадки робота «Фёдора». Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Военнослужащие совершили перелет с военного аэродрома Упрун в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане для контроля посадки космического корабля. Специалисты будут находиться на траектории полета „Союза“», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего в состав группы вошло 130 человек. Для поисков военнослужащих оснастили всей необходимой техникой, а также воздушным и наземным транспортом.

Сам «Фёдор» тоже готов к вылету к Земле. Во время обратной дороги испытания магнитогорского робота продолжатся.

«На корабле вместо аналоговой системы управления спуском на базе свободного гироскопа теперь стоит СУ на базе цифрового прибора БИУС с использованием оптоволоконных гироскопов» — «рассказал» робот «Фёдор» на своей странице «ВКонтакте».



Посадка корабля запланирована на 7 сентября.

Напомним, робота «Фёдора» собрали при участии специалистов «Андроидной техники» из Магнитогорска. Машину разрабатывали как спасателя, но в итоге «переквалифицировали» в космонавта. Сейчас идёт первый полет «Фёдора» к звёздам. Планируется, что в будущем такая техника сделает безопаснее работу людей на МКС.