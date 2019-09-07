Робот Федор вернулся на Землю

Об этом сообщили в Роскосмосе.

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Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находился робот Федор, успешно вернулся на Землю. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Skybot F-850 совершил успешную посадку в 00:32 по московскому времени. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме», — сообщили в социальной сети Роскосмоса.

А вот сам робот Федор, у которого также есть аккаунт в социальной сети, отметил свое возвращение на Землю стихом Владимира Орлова.

Напомним, что корабль «Союз МС-14», после второй попытки состыковки, находился на Международной космической станции с 27 августа. Он доставил оборудование для экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850, который зовется Федором. Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов в течение нескольких дней тестировали системы робота в условиях космического полёта.