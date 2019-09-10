Робот «Федор» показал в соцсетях, как его достают из Союза

В сети появилось видео извлечения магнитогорского чуда техники из корабля, на котором происходила стыковка с МКС.



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Еще одно видео с возращением робота Федора с МКС появилось в соцсетях. На кадрах его достает кран из корабля «Союз-14». На нем Федор летал в космос.

«Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом», — гласит подпись под публикацией.

Позже появилась новая запись, где робота погружают в кофру.

«Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы. Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полёта», — сообщают от имени Федора.

Корабль «Союз-14» запустили в космос на МКС. После второй попытки получилось пристыковаться. Корабль доставил на станцию оборудование для экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с питанием, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850, который зовется Федором.

В сборке робота «Федора» участвовали магнитогорские специалисты. Машину разрабатывали как спасателя, но в итоге сделали космонавтом. Планируется, что в скорее «Федор» полетит на новом корабле «Орел».