Магнитогорцы вместе с японцами поработают на Луне

Стороны договорились о сотрудничестве в космических разработках.

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Специалисты японской компании «Gitai» прибыли в Магнитогорск с рабочей встречей. Основная цель визита: сотрудничество с НПО «Андроидная техника». Итогом совместной работы должны стать робототехнические комплексы, осуществляющие деятельность на Луне.

В ходе встречи специалисты компаний договорились о проведении научного эксперимента. Ранее подобный уже проводился предприятием из Магнитогорска и немецким исследовательским центром.

«Оператор из Магнитогорска управлял роботом, который находился в городе Бремен, а оператор из Бремена управлял роботом, который находился в Магнитогорске (расстояние между городами 3273 километра). В новом эксперименте помимо того, что расстояние управления будет увеличено в два раза (расстояние между Магнитогорском и Токио составляет 6317 километров), с японской компанией планируется расширить объем работ, включив в него целый комплекс элементов автономного управления на основе нейросети», — сообщает пресс-служба НПО «Андроидная техника».

Помимо прочего, компании обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, а также сформировали планы на совместную деятельность, в том числе и основную цель сотрудничества: робототехнические комплексы для работы на Луне.