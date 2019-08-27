Робот «Федор» успешно пристыковался к МКС

Сейчас космонавты станции готовятся открывать шлюз к кораблю.

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Магнитогорский робот «Федор» успешно пристыковался к МКС. Об этом сообщили в госкомпании «Роскосмос».

Сегодня утром, 27 августа, космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Скайбот Ф-850», более известный как «Федор», совершил успешную стыковку с Международной космической станцией.

«Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов: научное и медицинское оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа», — рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее, 24 августа, «Союз» с «Федором» не смог долететь до МКС из-за технических неполадок, для успешной стыковки сегодня потребовалось освободить другой стыковочный узел. Сейчас экипаж готовится к открытию переходных шлюзов. После этого, космонавты будут проводить различные тестирования робота в космосе.

Напомним, что «Федор» был разработан магнитогорским предприятием «Андроидная техника» по заказу МЧС для работы в спасательных операциях, но позднее его решили перепрофилировать в космонавта. Планируется, что «Скайбот» сможет работать в открытом космосе вместо людей.