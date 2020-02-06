Челябинские военные приняли участие во встрече корабля с МКС

«Союз МС-13» успешно приземлился в казахстанской степи.

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В казахстанской степи сегодня, 6 февраля, в штатном порядке приземлился космический корабль «Союз МС-13». На его борту находился российский космонавт Александр Скворцов, астронавт ESA Луки Пармитано и астронавт NASA Кристина Кук.

В прямой трансляции все желающие могли наблюдать, как капсула с космонавтами спускается на парашюте. Все этапы спуска с техническими подробностями рассказали в прямом эфире.

Кадры видеозаписи запечатлели спускаемый аппарат, а также эвакуацию из него экипажа. Первыми на место приземления капсулы прибыли вертолеты военных спасателей Центрального военного округа. Среди них военные с базы Упрун, расположенной в Челябинской области. В самолетах для космонавтов были припасены подарки.

«В подарок космонавтам привезли казахстанские яблоки. Они находились на борту военных вертолетов Ми-8МТВ5-1, которые первыми прибыли к месту посадки космонавтов. Военные спасатели приготовили подарки каждому прибывающему на Землю экипажу, самым популярным из них являются яблоки, кроме того космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЦВО.

Всего на встречу корабля ЦВО направило 200 человек, 12 вертолетов, 3 самолета и множество техники. Среди которой 6 знаменитых автомобилей «Синяя птица», созданных специально для поиска и эвакуации экипажей космических кораблей.