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/ Дроны и боты южноуральских школьников получили признание в Иннополисе

Дроны и боты южноуральских школьников получили признание в Иннополисе

Всероссийская олимпиада роботов принесла три награды.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Команда южноуральских школьников продемонстрировала свои навыки на Всероссийской робототехнической олимпиаде. Подростки получили призовые места в наиболее сложных категориях. Управляемый дрон получил «бронзу», аналогичная награда ушла проекту по добыче черной икры без вреда для животных. «Серебро» получил бот, спасающий жертв землетрясений.

Задания олимпиады роботов усложняются с каждым годом. В этот раз оказалось много проектов с элементами компьютерного зрения, использования нейросетей. Наши команды участвовали в самых сложных категориях, требующих качественных знаний и умений в программировании. Сейчас мы направляем все усилия на подготовку команд — приобретение дорогостоящего оборудования для участия в подобных соревнованиях, обучение педагогов и обеспечение тренировочного процесса. — рассказал сайту «Первый областной» директор регионального центра робототехники Владислав Халамов.

Детей приняли в технологичном городе Иннополис, расположенном в Республике Татарстан. Новая площадка приняла школьников со всей страны в 5 раз. Там же состоялись защиты проектов и награждение.

Это не первый серьезный конкурс для команды юных робототехников. В 2018 году они соревновались в Москве с представителями других городов России. А позже они собираются ехать в Санкт-Петербург на «РобоФинист». Мероприятие состоится в октябре.

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