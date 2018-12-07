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сегодня в 15:21
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/ Дроны будут следить за чадящими заводами с высоты

Дроны будут следить за чадящими заводами с высоты

Загрязнителей воздуха будет легче наказать.
сегодня в 11:49
  |  Общество

Ловить загрязнителей воздуха Минэкологии теперь будет проще. Над Челябинском зависнут дроны. Новое оборудование для фиксации нарушений опробуют уже 7 декабря. Первый запуск состоится в районе городской свалки. В последнее время она чадит. Места, где происходит тление, лучше видно с высоты.

Специалисты отдела регионального государственного надзора Министерства смогут использовать современные технические средства для фиксации нарушений. 7 декабря в районе городской свалки специалистами Министерства экологии будет осуществлён запуск дрона для наблюдения и обнаружения нарушений предприятиями. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства экологии региона.

Отметим, что на полную мощность работают передвижные лаборатории. Все для того, чтобы установить нарушителей, которые в период НМУ не соблюдают норм по выбросам.

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