/ Дроны будут следить за чадящими заводами с высоты

Загрязнителей воздуха будет легче наказать.

Ловить загрязнителей воздуха Минэкологии теперь будет проще. Над Челябинском зависнут дроны. Новое оборудование для фиксации нарушений опробуют уже 7 декабря. Первый запуск состоится в районе городской свалки. В последнее время она чадит. Места, где происходит тление, лучше видно с высоты.

Специалисты отдела регионального государственного надзора Министерства смогут использовать современные технические средства для фиксации нарушений. 7 декабря в районе городской свалки специалистами Министерства экологии будет осуществлён запуск дрона для наблюдения и обнаружения нарушений предприятиями. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства экологии региона.

Отметим, что на полную мощность работают передвижные лаборатории. Все для того, чтобы установить нарушителей, которые в период НМУ не соблюдают норм по выбросам.