/ Регистрация дронов весом от 250 граммов станет обязательной для россиян

Законопроект разработал Минтранс.

Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 граммов. Соответствующий законопроект разработал Минтранс России, сообщают «Известия». Постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев, рассказали в аппарате правительства.

Отмечается, что владельцев обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течение 10 дней после покупки дрона. Чтобы поставить его на учет, необходимо будет предоставить паспортные данные, наименование модели, ее серийный номер, а также указать количество двигателей и максимальную взлетную массу. Подать заявление на регистрацию можно будет обычной почтой, через портал госуслуг или с помощью специального ресурса Росавиации. — сообщают «Известия».

Отметим, что закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации постановления правительства. При этом, новое требование не коснется беспилотников, ввозимых иностранцами для участия в различных соревнованиях.

За 2018 год получено более 50 тысяч заявок для использования воздушного пространства дронами. Около 60% из них касаются применения беспилотников в видеосъемке, а также для мониторинга инфраструктурных объектов и в сельском хозяйстве.