Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.91 +0.37 72.41 +0.24
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Регистрация дронов весом от 250 граммов станет обязательной для россиян

Регистрация дронов весом от 250 граммов станет обязательной для россиян

Законопроект разработал Минтранс.
сегодня в 18:08
  |  Общество

Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 граммов. Соответствующий законопроект разработал Минтранс России, сообщают «Известия». Постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев, рассказали в аппарате правительства.

Отмечается, что владельцев обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течение 10 дней после покупки дрона. Чтобы поставить его на учет, необходимо будет предоставить паспортные данные, наименование модели, ее серийный номер, а также указать количество двигателей и максимальную взлетную массу. Подать заявление на регистрацию можно будет обычной почтой, через портал госуслуг или с помощью специального ресурса Росавиации. — сообщают «Известия».

Отметим, что закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации постановления правительства. При этом, новое требование не коснется беспилотников, ввозимых иностранцами для участия в различных соревнованиях.

За 2018 год получено более 50 тысяч заявок для использования воздушного пространства дронами. Около 60% из них касаются применения беспилотников в видеосъемке, а также для мониторинга инфраструктурных объектов и в сельском хозяйстве.

Общество
Дроны будут следить за чадящими заводами с высоты
07.12.2018
Дроны будут следить за чадящими заводами с высоты
Общество
Дроны и боты южноуральских школьников получили признание в Иннополисе
29.06.2018
Дроны и боты южноуральских школьников получили признание в Иннополисе
Общество
Дроны от 250 граммов обязали ставить на учет в России
05.07.2017
Дроны от 250 граммов обязали ставить на учет в России
Общество
«Почта России» возьмет на вооружение беспилотники
16.06.2016
«Почта России» возьмет на вооружение беспилотники
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт
сегодня в 18:45
Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт
Общество
Эксперты поделились впечатлениями от послания Алексея Текслера к ЗСО
сегодня в 18:39
Эксперты поделились впечатлениями от послания Алексея Текслера к ЗСО
Общество
Алексей Текслер посетил открытие трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области
сегодня в 18:20
Алексей Текслер посетил открытие трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области
Общество
Регистрация дронов весом от 250 граммов станет обязательной для россиян
сегодня в 18:08
Регистрация дронов весом от 250 граммов станет обязательной для россиян
Спорт
Стрелок из Челябинска выиграл «золото» на международном турнире в Турции
сегодня в 18:04
Стрелок из Челябинска выиграл «золото» на международном турнире в Турции
Общество
В Челябинске состоится премьера спектакль «Анна Каренина»
сегодня в 17:46
В Челябинске состоится премьера спектакль «Анна Каренина»
Общество
В Челябинске изменится расписание двух маршрутов
сегодня в 17:17
В Челябинске изменится расписание двух маршрутов
Общество
Об очень крепком ветре предупреждают жителей Челябинской области
сегодня в 16:50
Об очень крепком ветре предупреждают жителей Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6