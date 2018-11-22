/ Квадрокоптеры будут патрулировать дороги России

Дроны позволят тщательнее следить за ситуацией на дороге.

Дроны войдут в состав службы «Дорожный патруль». Они станут незаменимыми помощниками для того, чтобы оценить обстановку на дороге, и даже смогут участвовать в погонях, сообщает газета «Известия».

Как рассказали в московском Центре организации дорожного движения, беспилотники должны поступить в ведомство не позднее 25 декабря.

Сотрудники «Дорожного патруля» уже обучены обращению с квадрокоптерами, в дальнейшем дроны должны появиться в каждом экипаже. Патруль помогает участникам движения при затруднениях на дороге, а с беспилотниками их возможности возрастут в несколько раз!

Например, часто возникает ситуация, когда «хвост» пробки наполняется быстрее, чем «голова» успевает проходить светофор. Квадрокоптер покажет это, и можно будет отрегулировать режим работы светофора. Или возьмем нерегулируемый пешеходный переход: днем там движение свободное, а в утренние и вечерние часы пик создается пробка, потому что много людей идут через дорогу на работу или к метро. Можно понаблюдать с дроном в разное время и понять, нужен здесь светофор или нет. — прокомментировал Петр Шкуматов координатор движения «Синие ведерки».

А в будущем, дроны можно будет использовать для погони за нарушителями и фиксации угнанных автомобилей в потоке движения.